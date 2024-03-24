Російські війська проводять атаки з втратами бронетехніки на Лиманському напрямку: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 23 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового в районі Табаївки та Берестового;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Український командир взводу зазначив, що російські війська час від часу проводять бронетанкові атаки у напрямі Лимана та що кілька днів тому російські війська провели механізовану атаку з використанням 10 одиниць бронетехніки, шість з яких українські війська знищили.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська атакують як Ямполівку, так і Терни силами приблизно дивізією на населений пункт,

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмуту в районі Нью-Йорку.

Позиційні бої також тривали в районі Сіверська на північний схід від Бахмута, неподалік Роздолівки, Веселого і Спірного.

Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська проводять атаки, використовуючи механізовану техніку для вогневого прикриття та транспортування піхоти до лінії фронту, але зазначив, що українські сили здатні завдати російським військам значних втрат у живій силі та техніці.

Командир українського батальйону повідомив, що українські сили наразі виводять з ладу від 60 до 70 відсотків техніки, яку російські війська виставляють під час атак під Бахмутом.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи російських військ атакують у напрямку Часового Яру та в районі Кліщіївки та Андріївки.

Нещодавно російські війська незначно просунулися на захід від Авдіївки на тлі боїв у цьому районі 23 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 23 березня, показує, що російські війська трохи просунулися на південь Бердичів і на захід Тоненького (на захід від Авдіївки).

Бойові дії тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Тоненького, Семенівки та Орлівки;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Раніше російські війська незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 23 березня.

Кадри, опубліковані 11 березня та розміщені 23 березня, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), хоча ці успіхи, ймовірно, не є недавніми.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 23 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали:

на південь від Новодарівки (на південний схід від Великої Новосілки),

поблизу Урожайного та Старомайорського (на південь від Великої Новосілки),

поблизу Водяного (на південний захід від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Російські війська нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв, що тривають, біля Роботиного і Вербового (на схід від Роботиного) 23 березня.

Відео з геолокацією, опубліковане 23 березня, показує, що російські війська нещодавно трохи посилилися на захід від Вербового.

Представник України заявив, що російські війська дедалі частіше використовують безпілотники з виглядом від першої особи (FPV) вночі та що кілька невказаних "елітних" російських підрозділів у цьому районі насамперед зосереджені на проведенні операцій безпілотників FPV уночі.

Повідомляється, що російські війська збільшили використання хімічної зброї вздовж фронту, які є засобами боротьби з масовими заворушеннями (RCA). Елементи належать до Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.

Українські джерела повідомили, що 23 березня українські війська відобразили два російські наступи на лівому березі Херсонської області, у т.ч. в районі Кринків.