Російські війська перекидають "зенітки" С-300 до Мелітополя, - мер

Російські війська перекидають ракетно-зенітні комплекси С-300 у бік тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.
"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони скупчуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не розголошуватимемо де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - заявив він.
Крім того, за словами Федорова, окупанти намагаються до 10 жовтня зібрати три тисячі "добровольців".
"Щоб відмовитися від "добровільної" участі, необхідно привести замість себе іншу людину", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через окупований Мелітополь йшла колона російської техніки та живої сили у бік Запоріжжя.
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