Російські війська перекидають "зенітки" С-300 до Мелітополя, - мер

"Вчора були помічені нові комплекси С-300, які переміщалися з Приморська у бік Мелітополя. Є інформація, що вони скупчуються на одній із тимчасово окупованих територій. Не розголошуватимемо де саме. На жаль, Мелітополь - це логістичний центр для окупантів", - заявив він.

Крім того, за словами Федорова, окупанти намагаються до 10 жовтня зібрати три тисячі "добровольців".

"Щоб відмовитися від "добровільної" участі, необхідно привести замість себе іншу людину", - додав він.