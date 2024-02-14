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Російські війська обстріляли Селидове: поранено двох дітей

Фото: Російські війська обстріляли Селидове (t.me/VadimFilashkin_donoda/858)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни обстріляли Селидове Донецької області у ніч проти 14 лютого. Зруйновано 12 квартир в одному під'їзді, поранено двох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Донецької ОВВ Вадима Філашкіна.

За словами начальника ОВА, російські війська цілилися у п'ятиповерхівку.

"Серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу", - повідомив Філашкін.

Також, за словами глави, можливо під завалами є люди. Одного пораненого вдалося врятувати.

"З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 особи. Рятувальна операція триває", - написав Вадим Філашкін.

Глава Донецької ОВВ виклав фото наслідків удару росіян.

Фото: наслідки удару росіян по Селідовому (t.me/VadimFilashkin_donoda/858)

 

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