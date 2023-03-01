Російські війська обстріляли Оріхів: пошкоджено заклад освіти (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи.

"На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", - додали в ОВА.

Як повідомлялося, росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи в районі Вугледара (Донецька область) та Орєхова (Запорізька область). Однак ці заяви є фейками.