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Російські війська обстріляли Оріхів: пошкоджено заклад освіти (фото)

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Запоріжжя, Середа 01 березня 2023 12:47
Російські війська обстріляли Оріхів: пошкоджено заклад освіти (фото) Фото: російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області (t me ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Від ракетного удару постраждав освітній заклад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Під час обстрілу громади постраждав навчальний комунальний заклад міста", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, прямим влученням пошкоджено стіни спортивної зали установи.

"На щастя, завдяки запровадженню дистанційного навчання, постраждалих немає", - додали в ОВА.

Як повідомлялося, росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи в районі Вугледара (Донецька область) та Орєхова (Запорізька область). Однак ці заяви є фейками.

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