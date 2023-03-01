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Российские войска обстреляли Орехов: повреждено учреждение образования (фото)

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Запорожье , Среда 01 марта 2023 12:47
Российские войска обстреляли Орехов: повреждено учреждение образования (фото) Фото: российские войска обстреляли Орехов Запорожской области (t me ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области. От ракетного удара пострадало образовательное учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"При обстреле общины пострадало учебное коммунальное учреждение города", - говорится в сообщении.

По данным администрации, прямым попаданием повреждены стены спортивного зала учреждения.

"К счастью, благодаря введению дистанционного обучения пострадавших нет", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехова (Запорожская область). Однако эти заявления являются фейками.

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Запорожская область
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