Российские войска обстреляли Орехов: повреждено учреждение образования (фото)

Российские оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области. От ракетного удара пострадало образовательное учреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"При обстреле общины пострадало учебное коммунальное учреждение города", - говорится в сообщении. По данным администрации, прямым попаданием повреждены стены спортивного зала учреждения. "К счастью, благодаря введению дистанционного обучения пострадавших нет", - добавили в ОВА. Как сообщалось, россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехова (Запорожская область). Однако эти заявления являются фейками.