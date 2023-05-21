ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські війська обстріляли Харків та область

Новость на русском →
Харків, Неділя 21 травня 2023 19:38
Російські війська обстріляли Харків та область Фото: ілюстративне (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти обстріляли територію Харкова та області. Мешканців закликають залишатись в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.

Він наголосив, що місцевим жителям необхідно залишатись в укриттях та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В момент ворожого обстрілу в місті була оголошена повітряна тривога.

Під ударом опинились Циркуни

Синегубов повідомив, що окупанти вчергове завдали ракетного удару по с. Циркуни Харківського району.

"Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - сказав він.

Обстріли Харкова та області

В результаті успішного контрнаступу Збройних Сил України на Харківському напрямку, який відбувся восени минулого року, росіян було позбавлено можливості атакувати місто піхотою. Однак, вони продовжують використовувати артилерію та ракети.

Більшість обстрілів області здійснюються росіянами за допомогою ракетних систем С-300. Але вчора на Харків була здійснена атака за допомогою дрона-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів