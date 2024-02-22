Російські війська намагаються просунутися біля Роботино: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Начальник прес-служби 15-го прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що російські війська на лінії Куп'янськ-Лиман проводять атаки з використанням бронетехніки, включаючи танки, бойові машини піхоти та бронетранспортери через сприятливі погодні умови на осі.

За словами Шевцова, 40 000 російських військовослужбовців "протистоять ЗСУ у складі потужного угруповання військ", але ця група не просувається.

Заява Шевцова відносно узгоджується з іншими українськими заявами, в яких йдеться про 40 000 російських військовослужбовців на Куп'янському напрямку та всього 57 000 осіб на лінії Куп'янськ-Лиман станом на 2 лютого.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 21 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районі Виїмки;

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська щосили намагаються захопити Іванівське, оскільки населений пункт оточений пагорбами на півночі та північному заході та відкритою місцевістю на сході та півдні.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська зосереджують свої зусилля на напрямку Богданівка - Часів Яр вздовж шосе O0506 і через Богданівку, на північ і північний схід від Іванівського, і навколо Кліщіївки, щоб обійти висоти на північ і північний захід від населеного. пункту.

Нещодавно російські війська трохи просунулися на північний захід від Авдіївки і, ймовірно, завершили операції із зачистки Авдіївки. Відео з геолокацією, опубліковане 19 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на східній околиці Ласточкиного (на північний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Степового та Ласточкиного;

на захід від Авдіївки у районі Сєверного;

та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Один російський військовий блогер заявив, що російські війська намагаються побудувати та стабілізувати нову лінію оборони на Авдіївському напрямку.

За словами ISW, російські війська захопили Перемогу, невеликий населений пункт безпосередньо на південний захід від Донецька, не пізніше 21 лютого.

Російські та деякі українські джерела стверджували, що українські війська були виведені з Побєди 20 лютого.

При захопленні Побєдии російські війська перерізали шосе O0532, яке проходить від нещодавно захопленої Мар'їнки (безпосередньо на захід від Донецька) через Побєду в напрямку Костянтинівки, і російські війська можуть спробувати просунутися до Костянтинівки вздовж шосе.

Українські офіційні особи наразі ніяк не прокоментували повідомлення про захоплення російськими військами Побєди.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька у районі Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Побєдии та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Позиційні бої сталися:

на південний схід від Великої Новосілки поблизу Пречистівки та Золотої Ниви;

на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новозлатополя.

Нещодавно російські війська підтвердили поступ у західній частині Запорізької області. Відео з геолокацією, опубліковане 21 лютого, показує, що російські війська просунулися у західній частині Роботиного.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 21 лютого, вказують на те, що російські війська також просунулися на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Позиційні бої тривали поблизу Вербового, Роботиного та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного та на південний схід від Орєхова).