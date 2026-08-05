Російські спецслужби хотіли вбити главу німецького виробника дронів, - Die Zeit

За даними видання, ціллю російських спецслужб був керівник німецької компанії Donaustahl Штефан Туманн. Завдяки інформації, отриманій від іноземної розвідки, німецьким спецслужбам вдалося запобігти замаху.

Навесні цього року правоохоронці затримали двох підозрюваних - громадянина України Сергія Н. в Іспанії та громадянку Румунії Аллу С. у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Слідство встановило, що з грудня 2025 року до березня 2026 року вони стежили за Туманном, фотографували його будинок і штаб-квартиру Donaustahl, а також збирали інформацію про нього в інтернеті.

Попередження про загрозу життю керівника компанії німецькі спецслужби отримали ще наприкінці 2025 року. Тоді Сергія Н. затримали, однак через нестачу часу не встигли проаналізувати інформацію з його мобільних телефонів і відпустили.

Згодом аналіз даних, за інформацією Die Zeit, показав його можливі контакти з російською спецслужбою. До того моменту чоловік уже залишив Німеччину та виїхав до Іспанії разом із родиною.

Тим часом Алла С., як стверджує слідство, продовжувала стеження за Туманном. У березні 2026 року обох підозрюваних затримали під час скоординованої операції.

Генеральний прокурор Німеччини звинуватив затриманих у діяльності на користь іноземної розвідки. Їхні адвокати відмовилися коментувати справу.

Наразі Штефан Туманн перебуває під посиленою охороною. У своєму LinkedIn він повідомив, що "з певних причин" тимчасово не братиме участі у виставках, але пообіцяв незабаром повернутися до роботи в інших форматах.