Російські шпигуни потрапили до Румунії під виглядом українських біженців

Як сказано у звіті, шпигуни РФ вкорінювалися у лавах українських біженців, оскільки владі Румунії важко було розрізнити тих, хто тікає від війни і хто не переслідує інші цілі.

Відомо про спроби шпигунської мережі "отримати надзвичайно важливі дані" про допомогу, яку Румунія надавала Україні. Також вона хотіла отримати інформацію про військові навчання в Румунії та війська, розміщені на її території.

У звіті містяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію та лідерів країни.

У Вищій раді національної оборони Румунії помітили багато вразливостей, яких зазнала Румунія в результаті діяльності російських шпигунів. Серед них - збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії та саботаж постачання допомоги в Україну.