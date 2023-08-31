Російські поставки нафту в Індію впали до найнижчого рівня за сім місяців, - Bloomberg

Індія зменшує імпорт нафти з РФ уже третій місяць поспіль, воно досягло 1,57 млн барелів на добу. Це найнижчий рівень із січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Також індійські нафтопереробні заводи також скоротили поставки з Іраку, іншого найбільшого постачальника, на 10% порівняно із серпнем місяця до 848 000 барелів на день.

З чим це може бути пов'язано

Деякі з цих обсягів були замінені різким зростанням імпорту з Саудівської Аравії, який зріс на 63% за місяць до 852 000 барелів на день.

Споживання Індією російської нафти різко зросло з минулого року, досягнувши піку у 2,15 мільйона барелів на день у травні.

Ще одна причина падіння закупівель у РФ

Компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, чий підрозділ має потужність 301 000 барелів на день, скоротила імпорт на дві третини.

"Закупівлі Reliance Industries впали до 1,1 мільйона барелів на день зі звичайних середніх значень у 1,2-1,3 мільйона барелів, оскільки компанія планує закрити установку з переробки сирої нафти у вересні", - йдеться у матеріалі.

Пізніше Індія закуповуватиме більше нафти

Загальний імпорт сирої нафти в Індію, який у серпні знизився на 7% порівняно з попереднім місяцем до 4,35 млн барелів на день, найімовірніше, збільшиться з жовтня.

Причиною цього називаються попит на продукцію, який набиратиме обертів у четвертому кварталі, а масштабного ремонту цього року не буде.

Що кажуть про поставки нафти у Росії

Сьогодні російському диктатору Володимиру Путіну заявили, що РФ оголосить наступного тижня про скорочення поставок нафти на зовнішні ринки.

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак сказав Путіну, що РФ домовилася з країнами ОПЕК+ про нові параметри скорочення поставок російської нафти на зовнішні ринки.

Індія і російська нафта

У червні повідомлялось, що Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

Пізніше стало відомо, що російська нафта продовжує надходити до країн Європейського союзу, попри ембарго, як нафтопродукти з третіх країн, особливо Індії.

Вже у липні Reuters писало, що індійські нафтопереробники почали оплачувати частину імпорту сирої нафти з Росії китайськими юанями.