Російські окупанти вбили мінімум 441 цивільного в трьох областях, - ООН

Моніторингова місія ООН задокументувала 441 вбивство російськими окупантами цивільних людей в селах Київської, Чернігівської та Сумської областей з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток в Київській, Чернігівській та Сумській областях за перші 6 тижнів російського вторгнення. Реальні ж цифри, ймовірно, значно вищі, тому ще триває робота з підтвердження ше 198 вбивств в цих же областях. Найбільше вбивств зафіксовано в Бучі - 73, і триває робота з підтвердження ще 105.

У доповіді в деталях розглядаються 100 вбивств. За оцінками місії, 57 із них були стратами, 30 відбулися в місцях тримання від вартою, а 27 жертв були вбиті на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль окупантів. Чоловіки та підлітки склали 88% жертв страт.

Також в ООН зазначили, що наразі немає ніяких даних про те, чи розслідує російська влада страти цивільних українців.