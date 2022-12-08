Російські окупанти вбили мінімум 441 цивільного в трьох областях, - ООН
Моніторингова місія ООН задокументувала 441 вбивство російськими окупантами цивільних людей в селах Київської, Чернігівської та Сумської областей з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчаток в Київській, Чернігівській та Сумській областях за перші 6 тижнів російського вторгнення. Реальні ж цифри, ймовірно, значно вищі, тому ще триває робота з підтвердження ше 198 вбивств в цих же областях. Найбільше вбивств зафіксовано в Бучі - 73, і триває робота з підтвердження ще 105.
У доповіді в деталях розглядаються 100 вбивств. За оцінками місії, 57 із них були стратами, 30 відбулися в місцях тримання від вартою, а 27 жертв були вбиті на місці невдовзі після того, як потрапили під контроль окупантів. Чоловіки та підлітки склали 88% жертв страт.
Також в ООН зазначили, що наразі немає ніяких даних про те, чи розслідує російська влада страти цивільних українців.
Нагадаємо, що 19 вересня, під Бучею добровольці виявили тіла двох цивільних, які, ймовірно, стали жертвами російської агресії.
Раніше стало відомо, що 9 вересня у Мощуні Київської області виявили останки страченого окупантами цивільного.
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