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Російські окупанти обстріляли Торецьк з "Урагану", є жертви

Понеділок 28 серпня 2023 22:10
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Російські окупанти обстріляли Торецьк з "Урагану", є жертви Фото: Росіяни обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли місто Торецьк з РСЗВ "Ураган". В результаті атаки загинула одна людина і ще декілька постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Донецької обласної прокуратури в Telegram.

Російська атака відбулася сьогодні о 18:00.

Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, в результаті обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Російські військові також обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.

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Донецька область Торецк Війна Росії проти України
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