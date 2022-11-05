Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових. Поранених звозять у Мелітополь, - Федоров
Поранених загарбників звозять у тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, але там не вистачає лікарів, тому росіяни стягують туди своїх медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу", написав Федоров.
Повідомляється, що за даними Генештабу, 3 листопада в Мелітополь привезли близько 80 поранених росармійців. Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які "п'ють і розважаються".
"Окупанти вкотре провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів. Мелітополь чекає на деокупацію!", - додав мер.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що військові РФ створили комісію, яка проводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та авто.
Також раніше ми писали, що 3 листопада під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.
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