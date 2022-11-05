ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових. Поранених звозять у Мелітополь, - Федоров

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 05 листопада 2022 11:06
Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових. Поранених звозять у Мелітополь, - Федоров Фото: російські війська у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поранених загарбників звозять у тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, але там не вистачає лікарів, тому росіяни стягують туди своїх медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу", написав Федоров.

Повідомляється, що за даними Генештабу, 3 листопада в Мелітополь привезли близько 80 поранених росармійців. Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які "п'ють і розважаються".

"Окупанти вкотре провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів. Мелітополь чекає на деокупацію!", - додав мер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що військові РФ створили комісію, яка проводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та авто.

Також раніше ми писали, що 3 листопада під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь окупанти Запорожская область
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України