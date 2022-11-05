Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових. Поранених звозять у Мелітополь, - Федоров

Поранених загарбників звозять у тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області, але там не вистачає лікарів, тому росіяни стягують туди своїх медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу", написав Федоров.

Повідомляється, що за даними Генештабу, 3 листопада в Мелітополь привезли близько 80 поранених росармійців. Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які "п'ють і розважаються".

"Окупанти вкотре провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів. Мелітополь чекає на деокупацію!", - додав мер.