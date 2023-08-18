Російські кораблі у Чорному морі тривожно очікують "малюка", - Гуменюк

Російські кораблі у Чорному морі розосереджуються та намагаються сховатися. Ймовірно, окупанти побоюються нових атак з боку Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Можу порівняти цей стан у Чорноморському флоті РФ із тим, що в Україні називають "при надії", тому що вони у тривожному очікуванні "малюка" постійно нервуються, в них перепади настрою, їх захитує і трошки нудить і вони намагаються ховатися за цивільними суднами", - сказала вона.

За словами речниці, кораблі Чорноморського флоту РФ розосереджені вздовж напрямку від південно-східного узбережжя Криму до Новоросійська. При цьому свої кораблі окупанти ховаються за цивільними суднами. Така буферна зона була створена навмисно.

"У своїх пунктах базування вони також розтягнули бонові загородження. Ракетоносіїв на чергуванні немає, очевидно, що вони в пунктах базування і споряджаються, готуються до виходу на морські рубежі", - додала Гуменюк.

Речниця також зазначила, що рух Кримським мостом наразі ускладнений як для автомобілів, так і для потягів.

"Кримський міст залишається в тому самому режимі не дуже здорового, не дуже функціонального, не дуже потрібного і, словом, зайвого. Тому що в його потужностях дуже великі дірки, він не може функціонувати повноцінно", - підкреслила Гуменюк.

Українські морські дрони

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк нещодавно підтвердив, що Україна атакувала Кримський міст, а також російські кораблі у Чорному морі морськими надводними дронами. Ці безпілотні апарати - є унікальною розробкою СБУ та цивільних інженерів.

При цьому Малюк наголосив, що виробництво морських дронів розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Детальніше про те, якими дронами Україна атакує РФ у Чорному морі - читайте у нашому матеріалі.

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