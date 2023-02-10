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Російські атаки заважають дотриманню графіків відключень світла, - "Укренерго"

Фото: Володимир Кудрицький (прес-службою НЕК "Укренерго")
Автор: Сергей Новиков

Внаслідок ворожих атак енергетики вимушені постійно ремонтувати пошкоджене окупантами обладнання, що не завжди дозволяє дотримуватись опублікованих графіків відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Кудрицький повідомив, що атаки ворога не завжди дозволяють щохвилинно дотримуватись опублікованих графіків, а постійні ремонтні роботи можуть створювати додаткові труднощі з їх дотриманням.

В свою чергу, голова комітету з енергетики Андрій Герус додав, що реальна причина застосування графіків відключень - ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. Він підкреслив, що енергетики роблять все можливе, аби в українців була електроенергія, в тому числі - ризикують життям.

"Ми маємо розуміти ціну кожного кіловату електроенергії", - наголосив Герус.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду встановила, що обленерго докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено залізничний вокзал.

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