Російське вторгнення в Україну змусило НАТО збільшити витрати на оборону, - доповідь

Вторгнення Росії в Україну викликало зростання глобальних витрат на оборону на 9% до рекордних 2,2 трлн доларів, при цьому на країни-члени НАТО припадає половина цієї суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

"Російська агресія спонукала європейські країни збільшити витрати на оборону та зміцнила НАТО, а Фінляндія збільшила бойову міць", - заявили у IISS.

Як зазначається у доповіді, темпи витрачання боєприпасів у війні між Росією та Україною також викликали на Заході розуміння, що виробничі потужності атрофувалися, а країни намагаються виправити недоліки, які виникли внаслідок багаторічного недостатнього інвестування.

На думку Фенелли МакГерті, старшого наукового співробітника з оборонної економіки в IISS, США та європейські країни змінили країни Близького Сходу та Азії як ключовий драйвер зростання глобальних військових витрат. За її словами, війна в Україні продовжуватиме залишатися основним драйвером оборонних бюджетів у всьому світі, зазначає Bloomberg.

Пріоритети розподілу оборонних бюджетів також змінились. За словами МакГерті, якщо у 2014 році члени НАТО витрачали в середньому 15% свого оборонного бюджету на закупівлі та розробки, то у 2023 році вони виділятимуть понад 30%. За її словами, такі країни як Польща, Фінляндія та Угорщина витратили половину свого бюджету на обладнання.

Тим часом, за даними IISS, американські військові перебувають у режимі переосмислення, вивчаючи уроки з російської війни проти України. Армія США ініціювала розробку нової артилерійської стратегії з акцентом на прицільний вогонь на великі відстані та переглянула свій підхід до набору кадрів. Вторгнення Росії в Україну також спонукало ВПС США збільшити кількість ключових видів зброї після спостереження за високими показниками використання у війні.

Нагадаємо, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення в Україну, що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу, що діє.

Однак Москва потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати танки із запасів, навіть якщо вони відповідатимуть нижчим технічним стандартам.