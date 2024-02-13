ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російське вторгнення в Україну змусило НАТО збільшити витрати на оборону, - доповідь

Україна, Вівторок 13 лютого 2024 13:55
UA EN RU
Російське вторгнення в Україну змусило НАТО збільшити витрати на оборону, - доповідь Фото: країни НАТО збільшили витрати на оборону (Getty Images)
Автор: Олександр Елькін

Вторгнення Росії в Україну викликало зростання глобальних витрат на оборону на 9% до рекордних 2,2 трлн доларів, при цьому на країни-члени НАТО припадає половина цієї суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

"Російська агресія спонукала європейські країни збільшити витрати на оборону та зміцнила НАТО, а Фінляндія збільшила бойову міць", - заявили у IISS.

Як зазначається у доповіді, темпи витрачання боєприпасів у війні між Росією та Україною також викликали на Заході розуміння, що виробничі потужності атрофувалися, а країни намагаються виправити недоліки, які виникли внаслідок багаторічного недостатнього інвестування.

На думку Фенелли МакГерті, старшого наукового співробітника з оборонної економіки в IISS, США та європейські країни змінили країни Близького Сходу та Азії як ключовий драйвер зростання глобальних військових витрат. За її словами, війна в Україні продовжуватиме залишатися основним драйвером оборонних бюджетів у всьому світі, зазначає Bloomberg.

Пріоритети розподілу оборонних бюджетів також змінились. За словами МакГерті, якщо у 2014 році члени НАТО витрачали в середньому 15% свого оборонного бюджету на закупівлі та розробки, то у 2023 році вони виділятимуть понад 30%. За її словами, такі країни як Польща, Фінляндія та Угорщина витратили половину свого бюджету на обладнання.

Тим часом, за даними IISS, американські військові перебувають у режимі переосмислення, вивчаючи уроки з російської війни проти України. Армія США ініціювала розробку нової артилерійської стратегії з акцентом на прицільний вогонь на великі відстані та переглянула свій підхід до набору кадрів. Вторгнення Росії в Україну також спонукало ВПС США збільшити кількість ключових видів зброї після спостереження за високими показниками використання у війні.

Нагадаємо, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія втратила понад 3000 танків під час вторгнення в Україну, що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу, що діє.

Однак Москва потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати танки із запасів, навіть якщо вони відповідатимуть нижчим технічним стандартам.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
Нарвався на критику. Як заяви Трампа спонукають Європу переглянути лідерство США в НАТО
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги