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Російське ФСБ на окупованих територіях видає себе за українців, щоб виявити членів підпілля

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 23:12
Російське ФСБ на окупованих територіях видає себе за українців, щоб виявити членів підпілля Фото: ФСБ на окупованих територіях видає себе за українців, щоб виявити членів підпілля (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки, коли представники російської ФСБ виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

""Гестапівці" під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так, ворог шукає нелояльне населення", - пише ЦНС.

У відомстві зауважили, що у випадку, якщо ж "жертва" ведеться на провокацію, то попадає на гачок й надалі змушена співпрацювати з росіянами.

"Центр національного спротиву закликає бути обережнім й не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення, яка, зокрема, в Енергодарі планується приблизно 5 травня.

Також раніше ми писали, що росіяни почали масово відбирати легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області. Ймовірно, саме на них вирішили тікати із захоплених територій.

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