UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська загроза збережеться навіть у разі перемоги України у війні, - Генштаб Британії

Фото: начальник Генерального штабу Великобританії Патрік Сандерс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Загроза з боку Росії збережеться, навіть якщо Україна виграє війну.

Про це заявив начальник Генерального штабу Великобританії Патрік Сандерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сандерс закликав східний фланг НАТО "ніколи не списувати з рахунків" Росію, заявивши, що, попри те, що Москва зіштовхнулася з невдачами у своєму вторгненні, її "наміри були розкриті всьому світу".

"Незалежно від того, як закінчиться ця війна - а вона має закінчитися перемогою України - я вважаю, що російська загроза залишиться", - заявив він.

Начальник Генштабу Британії додав, що віддаючи належне хоробрості та самопожертві України - це дало НАТО час на "модернізацію", навчання та забезпечення готовності, щоб вона могла стримувати Росію.

"Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною", - сказав він.

Переворот у Росії

Минулого тижня глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Уже 24 червня "вагнерівцям" вдалося зайти до Ростова і зайняти в місті військові об'єкти. Пізніше їхній рух тривав у бік Москви.

Але після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що він припиняє свій бунт і почав повертати найманців назад.

Більш детально про переворот у Росії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України