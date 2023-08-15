Російська влада вжила екстрених заходів через обвал рубля

Центральний банк Росії різко підвищив відсоткові ставки на екстреному засіданні, скликаному після того, як карбованець обвалився до 100 за долар. Рішення ухвалено після критики центробанку з боку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Центробанк підвищив ставки з 8,5% до 12%, що стало другим підвищенням поспіль і різким після вторгнення Росії в Україну майже 18 місяців тому. Рубль цього року входить до трійки найгірших у країнах, що розвиваються, із втратою понад 22% по відношенню до долара.

Після рішення про підвищення ключової ставки ЦБ рубль зміцнився до долара до 95,5 рублів. Однак потім рубль втратив все ранкове зростання і перейшов до зниження: до 99 рублів за долар.

Глава центробанку Ельвіра Набіулліна неодноразово вдавалася до підвищення ставки у минулому у відповідь на обвали рубля. Наразі це рішення ухвалене після того, як радник Володимира Путіна з економічних питань Максим Орєшкін заявив, що у девальвації винна "м'яка" політика центрального банку.

Орєшкін відчитав центральний банк, звинувативши його в тому, що він дозволив швидшому зростанню кредитування наповнити економіку грошима, і закликав до "сильного рубля", щоб допомогти Росії пристосуватися.

Обвал рубля має загрозу соціальній стабільності, через яку Росія виглядає вразливою в той час, коли війна проти України триває, а міжнародні санкції вдарили по торгівлі.

Хоча Орєшкін заявив, що Банк Росії "є всі необхідні інструменти для нормалізації ситуації в найближчому майбутньому", його можливості обмежені, крім збереження високих ставок і посилення контролю за рухом капіталу.

Оскільки більшість резервів центрального банку вже заморожено санкціями, політики не захочуть втручатися у валютний ринок із прямими інтервенціями, якщо рубль знову опиниться під тиском.

Обвал рубля

Російський рубль 14 серпня пробив психологічно важливий рівень 100 за долар уперше з березня минулого року.

Російська валюта впала в ціні майже вдвічі порівняно з торішнім піком на тлі збільшення державних видатків, падіння доходів від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

Негативна тенденція не змінилася навіть після того, як російська нафта марки Urals минулого місяця перевищила цінову межу, встановлену країнами "Великої сімки".