Российские власти предприняли экстренные меры из-за обвала рубля

Центральный банк России резко повысил процентные ставки на экстренном заседании, созванном после того, как рубль обвалился до 100 за доллар. Решение принято после критики центробанка со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Центробанк повысил ставки с 8,5% до 12%, что стало вторым повышением подряд и самым резким после вторжения России в Украину почти 18 месяцев назад. Рубль в этом году входит в тройку худших в развивающихся странах с потерей более 22% по отношению к доллару.

После решения о повышении ключевой ставки ЦБ рубль укрепился по отношению к доллару до 95,5 рублей. Однако затем рубль растерял весь утренний рост и перешел к снижению: до 99 рублей за доллар.

Глава центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно прибегала к повышению ставки в прошлом в ответ на обвалы рубля. Сейчас это решение принято после того, как советник Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что в девальвации виновна "мягкая" политика центрального банка.

Орешкин отчитал центральный банк, обвинив его в том, что он позволил более быстрому росту кредитования наводнить экономику деньгами, и призвал к "сильному рублю", чтобы помочь России приспособиться.

Обвал рубля выглядит угрозой социальной стабильности, из-за которой Россия выглядит уязвимой в то время, когда война против Украины продолжается, а международные санкции ударили по торговле.

Хотя Орешкин заявил, что у Банка России "есть все необходимые инструменты для нормализации ситуации в ближайшем будущем", его возможности ограничены, кроме сохранения высоких ставок и ужесточения контроля за движением капитала.

Поскольку большая часть резервов центрального банка уже заморожена санкциями, политики не захотят вмешиваться в валютный рынок с прямыми интервенциями, если рубль снова окажется под давлением.

Обвал рубля

Российский рубль 14 августа пробил психологически важный уровень 100 за доллар впервые с марта прошлого года.

Российская валюта упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

Негативная тенденция не изменилась даже после того, как российская нефть марки Urals в прошлом месяце превысила ценовой предел, установленный странами "Большой семерки".