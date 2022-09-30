Російська влада підняла курс рубля до максимуму з 2014 року перед заявою Путіна

Курс російського рубля виріс до максимуму за вісім років по відношенню до євро у п'ятницю, 30 вересня. Рубль додав 6,5% і торгувався на рівні 51,87 - найвищого рівня із середини жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рубль також виріс на 4,8% по відношенню до долара на позначці 54,44, досягнувши найсильнішої точки з 1 липня.

Рубль підтримується контролем за рухом капіталу та падінням імпорту, оскільки західні санкції були введені після вторгнення Росії в Україну, і компанії масово пішли з ринку. Геополітичні ризики також залишаються підвищеними, оскільки найближчим часом очікуються нові санкції США та ЄС.

За словами аналітиків, загроза санкцій змусила деяких інвесторів скоротити свої доларові активи, побоюючись, що обмеження можуть паралізувати російську торгівлю доларом.

"Окрім впливу на торговельний баланс, ми відзначаємо ситуацію з посиленням санкційних очікувань. Компанії можуть прискорити продаж іноземної валюти зі своїх зарубіжних рахунків", - йдеться у замітці "Відкриття Research".

Геополітичний тиск спричинив те, що індекс Московської біржі 26 вересня впав до найнижчого рівня з 24 лютого - дня, коли Росія вторглася в Україну. Сьогодні індекс Московської біржі у рублях виріс на 0,3% до 1 959,4 пунктів. Доларовий індекс РТС зріс на 5,5% - до 1131,6 пунктів.