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Російська влада з ентузіазмом репресує генералів Шойгу, - британська розвідка

Фото: Олександр Оглоблін (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Російська влада з ентузіазмом переслідує генералів, призначених під час Шойгу. Декого заарештовують удруге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, за даними Слідчого комітету Росії, генерал-майора Олександра Оглобліна було заарештовано і перебуває в попередньому ув'язненні за звинуваченням в отриманні хабаря в розмірі 10 млн рублів (близько 100 тисяч доларів) від телекомунікаційної компанії як заохочення за отримання контрактів міністерства оборони Росії.

Раніше Оглобліна було засуджено до чотирьох з половиною років позбавлення волі в лютому 2022 року у зв'язку з окремими звинуваченнями в розкраданні.

Він був достроково звільнений після надання свідчень проти свого колишнього начальника, заступника начальника Генерального штабу та начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна, який був затриманий у травні 2024 року.

За даними британської розвідки, другий арешт Оглобліна демонструє, що російська влада продовжує з ентузіазмом переслідувати за звинуваченнями в корупції чинних і колишніх посадових осіб оборони (призначених в епоху колишнього міністра оборони Сергія Шойгу) навіть після винесення початкових обвинувальних вироків.

"Метою російської влади майже напевно не є повне викорінення корупції. Така поведінка має основне значення для функціонування режиму. Натомість російська влада, ймовірно, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менш радикальний вплив на функціонування відомства", - зазначають у Міноборони Великобританії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що у Москві йдуть репресії проти генералів за звинуваченням у корупції. Окрім міністерства оборони, вона торкнулася й інших силових відомств.

Арешти генералів розпочалися навесні 2024 року. Проте, за даними британської розвідки, викорінити корупцію у російському військовому відомстві неможливо.

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