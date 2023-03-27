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Российская теннисистка из топ-100 рейтинга WTA решила сбежать в Европу

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Париж, Понедельник 27 марта 2023 12:22
Российская теннисистка из топ-100 рейтинга WTA решила сбежать в Европу Фото: Варвара Грачева проводит лучший сезон в карьере (atxopen.com)
Автор: Антон Федорцив

Заявку на получение гражданства Франции подала молодая россиянка Варвара Грачева. Недавно она проиграла финал теннисного турнира в Остине украинке Марте Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

54-я ракетка мира решила сменить гражданство. В скором времени она может начать выступления под французским знаменем, а не нейтральным флагом.

Грачева решила устроиться во Франции. Там она тренируется с 2016 года. Уроженка Москвы якобы уже сдала необходимые для получения паспорта республики языковые тесты. Местная пресса прогнозирует, что Грачева будет выступать в составе французской сборной.

В то же время российская пресса уверена, что 22-летняя россиянка решила получить паспорт ЕС по практическим соображениям. Мол, таким образом Грачева избежит проблем с получением виз для профессиональных выступлений. В свою очередь от места в сборной России она якобы не откажется.

Нынешний сезон – лучший в карьере Грачевой. Она выиграла 14 из последних 16-ти матчей в туре. В марте россиянка проиграла финал ATX Open Austin. В настоящее время Грачева ведет борьбу за титул в Майами.

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