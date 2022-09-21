ЄС заявив про незмінну підтримку України перед російською агресією

Підтримка Києва Європейським Союзом залишиться незмінною перед російською агресією. Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив про це після того, як президент Росії Володимир Путін пішов на ескалацію війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мішеля у Twitter .

Мішель написав у Твіттері із засідання Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН) у Нью-Йорку цього тижня: "Кремль оголошує мобілізації у Міжнародний день миру 21 вересня, тоді як у ГА ООН країни працюють над співпрацею, безпекою та процвітанням".

"У цій війні є лише один агресор - Росія і одна країна, яка зазнала агресії - Україна. Підтримка України з боку ЄС залишиться незмінною", - повідомило він.

Його заява була зроблена після того, як російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни і підтримав план з анексії території України, попередивши Захід, що він не блефує, коли каже, що готовий застосувати ядерну зброю.