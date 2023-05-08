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Російська пропаганда нафантазувала підняття радянського прапора над Бундестагом

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Понеділок 08 травня 2023 17:28
Російська пропаганда нафантазувала підняття радянського прапора над Бундестагом Ілюстративне фото: росіяни заявляють про підняття радянського прапора над Бундестагом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти заявляють, що над будівлею німецького парламенту нібито розмістили радянський прапор. Ця інформація є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У Центрі зазначають, що у ворожих Telegram-каналах з'явився фото- та відеоконтент, що "підтверджує" розміщення радянського прапора над будівлею Бундестагу. Це нібито приурочено до відзначення чергових роковин "великої перемоги".

"Проте зазначена інформація не відповідає дійсності і є зрежисованим фейком розпропагандистів. Про фейковість контенту з "прапором перемоги" над Бундестагом повідомляють і офіційні представники МЗС України, які перебувають у Берліні", - наголошується в повідомленні.

У ЦПД уточнюють, що Росія може створювати такі фейки для спроби посварити Україну із західними партнерами. Крім того, країна-агресор у такий спосіб хоче підняти моральний дух російського суспільства на тлі відсутності значних перемог у війні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.

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