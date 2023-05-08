Російська пропаганда нафантазувала підняття радянського прапора над Бундестагом

Російські пропагандисти заявляють, що над будівлею німецького парламенту нібито розмістили радянський прапор. Ця інформація є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

У Центрі зазначають, що у ворожих Telegram-каналах з'явився фото- та відеоконтент, що "підтверджує" розміщення радянського прапора над будівлею Бундестагу. Це нібито приурочено до відзначення чергових роковин "великої перемоги".

"Проте зазначена інформація не відповідає дійсності і є зрежисованим фейком розпропагандистів. Про фейковість контенту з "прапором перемоги" над Бундестагом повідомляють і офіційні представники МЗС України, які перебувають у Берліні", - наголошується в повідомленні.

У ЦПД уточнюють, що Росія може створювати такі фейки для спроби посварити Україну із західними партнерами. Крім того, країна-агресор у такий спосіб хоче підняти моральний дух російського суспільства на тлі відсутності значних перемог у війні.