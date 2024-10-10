Російська наступальна операція, ймовірно, завершиться найближчими місяцями, - ISW

Російське військове командування, ймовірно, націлене на посилення механізованої наступальної активності, щоб дозволити російським військам просуватися відкритими полями і закріплюватися в прилеглих населених пунктах на лінії фронту, які потім російські війська можуть використовувати як плацдарм для підготовки та початку наступальних операцій, спрямованих на досягнення оперативних цілей, таких як захоплення Курахового на заході Донецької області або захоплення Покровська.

Осінні погодні умови також, ймовірно, обмежать маневр російської піхоти. Осіння погода призведе до того, що багато вітрозахисних смуг, що складаються з листяних дерев, втратять більшу частину свого листя і забезпечать менше маскування для російських піхотних груп восени 2024 року і взимку 2024-2025 років, що зробить російських піхотинців більш уразливими для розвідувальної та тактичної стрілянини українських безпілотників.

Російські війська, швидше за все, не припинять наступальні операції після осіннього сезону бездоріжжя, хоча несприятливі погодні умови, швидше за все, зменшать ефективність російської піхоти.

Російський диктатор Володимир Путін та військове командування РФ дотримуються стратегії, спрямованої на те, щоб не допустити накопичення Україною живої сили та матеріальних засобів для протидії ініціативі на всьому театрі військових дій шляхом підтримки постійного наступального тиску на українські війська по всій лінії фронту, і, швидше за все, продовжать дотримуватися цієї стратегії, незважаючи на сезонні обмеження на маневр механізованих та піхотних підрозділів.