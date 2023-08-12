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Російська ДРГ зайшла в Сумську область, але її з боєм вигнали ЗСУ

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Сумська область, Субота 12 серпня 2023 20:59
Російська ДРГ зайшла в Сумську область, але її з боєм вигнали ЗСУ Фото: російська ДРГ зайшла в Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади Сумської області на території України проникла російська ДРГ. Група окупантів складалась приблизно з десяти осіб.

Про це розповів Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Сьогодні, 12 серпня, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади під час проведення рекогносцировки, військовослужбовцями окремої механізованої бригади було виявлено диверсійно-розвідувальну групу противника", - повідомив Наєв.

За його даними, візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу українським військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА.

"Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за держаний кордон України", - наголосив командувач.

За словами Наєва, відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами 120-мм калібру.

"Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни", - підсумував він.

Ситуація у прикордонних регіонах

Зазначимо, що Україна посилила заходи щодо зміцнення прикордонних районів України після того, як засновник ПВК "Вагнера" провалив свій похід на Москву, не дійшовши до російської столиці 200 км. Найманці "Вагнера" осіли на території Білорусі. Зокрема, раніше Наєв перевірив оборону українських військ на північних рубежах одразу в трьох областях - у межах Житомирського, Рівненського та Волинського напрямів.

Нагадаємо, 1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

А в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.

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