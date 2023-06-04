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Російська ДРГ вдруге за тиждень намагалась проникнути в Харківську область, - Генштаб

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Харківська область, Неділя 04 червня 2023 19:27
Російська ДРГ вдруге за тиждень намагалась проникнути в Харківську область, - Генштаб Фото: росіяни намагались потрапити в Харківську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські диверсійно-розвідувальні групи вдруге за тиждень намагались проникнути на територію Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу України.

"Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області", - повідомили в Генштабі.

Російська ДРГ вдруге за тиждень намагалась проникнути в Харківську область, - Генштаб

Ситуація з ДРГ

Нагадаємо, що в середу, 31 травня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група, що намагалася проникнути в Харківську область, відійшла з втратами.

Голова Харківської ОВА зауважив, що спроби прориву ДРГ фіксують постійно. Так, він розуміє, що окупанти не залишили своїх планів на захоплення Харкова та область чи окремих населених пунктів, тому й намагається покращити своє тактичне положення.

Зазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській та Сумській областях.

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