Російська авіація вдарила по Вовчанську: є руйнування та поранений

Вранці 16 лютого російська авіація завдала двох ракетних ударів по Вовчанську (Харківська область). Внаслідок обстрілу є руйнування, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Сьогодні, близько 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари", - написав він. Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою. Також пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.