Російська авіація вдарила по Вовчанську: є руйнування та поранений
Вранці 16 лютого російська авіація завдала двох ракетних ударів по Вовчанську (Харківська область). Внаслідок обстрілу є руйнування, одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова.
"Сьогодні, близько 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари", - написав він.
Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.
Також пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія вдарила по Кременчуку Полтавської області ракетами Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО. Вони потрапили до нафтопереробного заводу.
Як повідомлялося, в ході нічної атаки окупанти випустили Україною понад три десятки ракет, з них половину збили.
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