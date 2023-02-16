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Російська авіація вдарила по Вовчанську: є руйнування та поранений

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Харківська область, Четвер 16 лютого 2023 12:11
Російська авіація вдарила по Вовчанську: є руйнування та поранений Фото: російська авіація вдарила по Вовчанську (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 16 лютого російська авіація завдала двох ракетних ударів по Вовчанську (Харківська область). Внаслідок обстрілу є руйнування, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Сьогодні, близько 10:30 ранку, окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. За попередньою інформацією, обстріл здійснювався ворожою авіацією. Зафіксовано два ракетні удари", - написав він.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник "Харківобленерго". Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.

Також пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія вдарила по Кременчуку Полтавської області ракетами Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО. Вони потрапили до нафтопереробного заводу.

Як повідомлялося, в ході нічної атаки окупанти випустили Україною понад три десятки ракет, з них половину збили.

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