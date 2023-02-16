Российская авиация ударила по Волчанску: есть разрушения и раненый

Утром 16 февраля российская авиация нанесла два ракетных удара по Волчанску (Харьковская область). Вследствие обстрела есть разрушения, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, около 10:30 утра, оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара", - написал он.

В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.