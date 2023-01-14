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Російська армія здійснила майже 750 атак на медичні заклади України, - ООН

Фото: Російська армія здійснила майже 750 атак на медичні заклади України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія здійснила 745 атак на заклади охорони здоров'я України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

В ООН зазначили, що їм вдалося задокументувати щонайменше 745 атак РФ на заклади охорони здоров'я України.

Дікарло зазначила, що це найбільша кількість таких випадків серед усіх воєн 2022 року. Саме через ці дії РФ було пошкоджено половина всіх закладів охорони здоров'я у наступних областях:

  • Донецька;
  • Миколаївська;
  • Запорізька;
  • Харківська.

Всі ці заклади непридатні до використання.

Нагадаємо, що російські війська знову обстріляли дитячу обласну лікарню в Херсоні. Будівля пошкоджена, але постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

Російські війська 6 січня знову обстріляли Курахове у Донецькій області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та лікарня.

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