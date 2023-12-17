ua en ru
Нд, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська армія збільшує активність артилерії на фронті, - Тарнавський

Україна, Неділя 17 грудня 2023 10:18
UA EN RU
Російська армія збільшує активність артилерії на фронті, - Тарнавський Фото: командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський (facebook_com_PresscentrTavria)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська збільшують активність артилерії на фронті, зокрема, на Таврійському напрямку. Але наші воїни тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram.

"Ворог продовжує активні піхотні атаки та збільшив активність артилерійських підрозділів. Задіює для підтримки піхоти бронетехніку та авіацію", - зазначив генерал.

За минулу добу на Таврійському напрямку окупанти завдали ракетного удару, 13 авіаударів, 1044 артилерійських обстрілів та провели 55 бойових зіткнень.

"Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", - додав Тарнавський.

За його даними, вчора втрати російської армії у порівняні з минулою добою значно виросли - 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема, знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів.

Додамо, що Таврійський напрямок охоплює території Запорізької області та Донецької області, включно з Авдіївкою та Мар'їнкою.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України окупанти Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ намагаються просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW
ЗСУ намагаються просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет