Російська армія окопується у стилі першої світової, - британський генерал

З настанням зими російська армія окопується, створюючи проблеми для ЗСУ у Херсонській області. Колишній командувач британської армії лорд Даннатт заявив, що Росія діє у стилі Першої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Росіяни знають, що вони у невигідному становищі, і вони знають, що не можуть допустити подальших невдач, і тому, особливо з огляду на те, в Україну прийшла зима, вони дуже окопалися", - сказав генерал.

Колишній начальник Генерального штабу Британії додав, що хоча кілька тижнів тому українські війська змогли відбити Херсон, тепер вони "боротимуться" за те, щоб перебратися через Дніпро на схід, щоб атакувати Росію, де Москва риє "траншеї в стилі Першої світової війни".

Даннатт наголосив на важливості того, щоб українські сили відтіснили Росію від Херсона, оскільки наразі вони "все ще знаходяться в межах досяжності російської артилерії".

Суворі зимові температури в Україні у поєднанні з постійними атаками Росії на енергосистему країни, внаслідок яких мільйони людей залишилися без опалення та електрики, стурбували українських чиновників та Захід.

Даннатт додав, що Заходу "абсолютно необхідно продовжувати підтримувати Україну", і що союзникам доведеться подумати, скільки військової техніки вони готові поставити.

Російським військам наказали піти з Херсона на початку листопада після того, як було заявлено, що продовжувати постачання міста більше неможливо. Це стало серйозною невдачею для Росії, яка захопила місто на початку війни.