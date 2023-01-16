Російська армія обстріляла школу в Часовому Яру (фото)

У понеділок, 16 січня, російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл - пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповів він.

За словами очільника регіону, ще два снаряди прилетіли по селищу Новому.

"Пошкоджено 6 будинків", - додав Кириленко.