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Російська армія обстріляла школу в Часовому Яру (фото)

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Донбас, Понеділок 16 січня 2023 16:31
Російська армія обстріляла школу в Часовому Яру (фото) Фото: російська армія обстріляла школу в Часовому Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 16 січня, російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл - пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповів він.

За словами очільника регіону, ще два снаряди прилетіли по селищу Новому.

"Пошкоджено 6 будинків", - додав Кириленко.

Як повідомлялося, російські війська продовжують атакувати населені пункти Донецької області. За добу внаслідок обстрілів поранення отримали 7 мирних мешканців.

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