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Російська армія обстріляла Часів Яр: є влучання в багатоповерхівку

Фото: російська армія обстріляла Часів Яр 21 березня (иллюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Зокрема, у вівторок, 21 березня, РФ атакувала Часів Яр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли місто Часів Яр. Частково зруйнований будинок. Терор міст продовжується. Єдиний вихід - перемога", - розповів він.

Як повідомлялось, за минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати міста Донецької області. Зокрема, під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут.

Нагадаємо, будинки у Часовому Яру обстрілюються не вперше. Нагадаємо, 9 липня 2022 року окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. За підсумками рятувальної операції, яку закінчили через 5 днів, 14 липня, з-під завалів дістали тіла 48 осіб, серед них одна дитина та врятували 9 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька область