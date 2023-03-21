Російська армія обстріляла Часів Яр: є влучання в багатоповерхівку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомлялось, за минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати міста Донецької області. Зокрема, під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут.

Нагадаємо, будинки у Часовому Яру обстрілюються не вперше. Нагадаємо, 9 липня 2022 року окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. За підсумками рятувальної операції, яку закінчили через 5 днів, 14 липня, з-під завалів дістали тіла 48 осіб, серед них одна дитина та врятували 9 осіб.

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