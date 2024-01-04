Російська армія далека від сучасних стандартів, - Білий дім

"Ми знаємо, що ця війна вплинула на військові можливості Путіна, особливо коли йдеться про боєприпаси, артилерію, безпілотників і ракети", - зазначив координатор Ради національної безпеки Білого дому.

Кірбі сказав, що Росія покладається на допомогу інших країн, включаючи Іран та КНДР. Але Росія все ще зберігає значний потенціал повітряних сил, механізованих засобів та військово-морських сил. Чорноморський флот Росії зазнав суттєвих втрат, але все ще може завдати серйозної шкоди.

"У Росії є перевага в живій силі, тому що вона велика країна з великим населенням. Президенту Путіну не потрібно відповідати перед своїм народом про мобілізацію, як це необхідно Президенту Зеленському. Це означає, що Путін може мобілізувати більше людей і відправляти їх на фронт, не побоюючись гніву свого народу", - зазначив Кірбі.

Кірбі також вказав на недоліки російської армії, у тому числі на жахливе управління, низький бойовий дух та відсутність лідерства. Він сказав, що ці недоліки роблять Росію вразливою для України.

"Росія досі вважає за краще вести війну з використанням далекобійних ракет і артилерійських обстрілів. Це пов'язано з тим, що Росія має значну перевагу в цих областях. Однак коли російські війська вступають у наземні бої з українськими силами, вони часто зазнають поразки", - наголосив представник Білого дому.

Кірбі заявив, що російський контрнаступ не приніс жодних результатів. Він зазначив, що російська армія досі не змогла досягти будь-яких суттєвих успіхів у війні.

"Це армія, яка все ще не здобула тих уроків, які має засвоїти сучасна армія після двох років війни", - наголосив представник адміністрації Байдена.

Допомога США Україні

Військова допомога США зараз під загрозою. Наприкінці 2023 року Конгрес США не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена про виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема понад 60 млрд доларів для України.

Раніше ми повідомляли, що за словами Джона Кірбі, США не мають грошей для нових пакетів допомоги Україні. Озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все було доставлено до України.

27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати останнім найближчим часом.