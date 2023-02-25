У Росії знову закінчилися запаси іранських дронів-камікадзе, - британська розвідка

Як повідомляється у зведенні, повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів-камікадзе (OWA-UAV) в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року.

До цього українські збройні сили повідомляли про те, що в період з кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136 і десятки було знищено у перші кілька днів року.

За даними британської розвідки, така відсутність атак дронів вказує на те, що Росія вичерпала свої запаси. При цьому Росія швидше за все шукатиме варіанти поповнення запасів.

"Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не має потенціалу для завдання постійних ударів авіацією по території України. Крім того, іранські безпілотники не здатні завдати значної шкоди.