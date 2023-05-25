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У Росії знову погрожують "зерновій угоді" та говорять про пошук "альтернатив"

Фото: У Росії знову погрожують "зерновій угоді" та говорять про пошук "альтернатив" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ РФ знову пригрозило зривом "зернової угоди". При цьому у відомстві закликали шукати "альтернативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ "ТАСС".

У МЗС РФ укотре наполягають на нібито системних проблемах, які блокують російський сільгоспекспорт.

"Якщо аміак через порт Південний не йде, є інші порти, які поки що працюють за нашого сприяння на вивезення українського зерна. Якщо "Россільгоспбанк" не буде під'єднано до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших системних проблем, що блокують наш сільгоспекспорт, то чорноморській ініціативі також доведеться підшукувати альтернативи", - ідеться в повідомленні.

Водночас у МЗС РФ назвали "альтернативою" наземні "коридори солідарності", якими "в чималому обсязі вивозять українську продукцію, щоправда, зі значно більшими внутрішніми і зовнішніми витратами".

Росія блокує "зернову угоду"

17 травня Україна, Росія, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй досягли угоди про продовження "зернової угоди" для експорту української продукції.

Однак, 21 травня Міністерство інфраструктури України заявило про те, що Росія продовжує блокувати цю угоду. Особливо РФ не пропускає судна в порт "Південний". Причини такого блокування з боку Росії не уточнюються.

Згідно з оцінками, близько 1,5 мільйона тонн агропродукції, призначеної для 10 країн світу, залишається заблокованими на території одеського порту "Южний".

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