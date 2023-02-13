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У Росії знову неспокійно: у Вологодській області спалахнув газопровід

Фото: у Вологодській області Росії спалахнув газопровід (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 13 лютого, у Вологодській області Росії сталося загоряння газопроводу. Відкрите горіння нібито вдалося загасити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

За словами представників МНС Росії, на ділянці газопроводу спостерігалося смолоскипне горіння. Постраждалих через інцидент немає.

Наголошується, що йдеться про ділянку газопроводу Ухта – Торжок. Цей газопровід є транзитним, у Вологодській області до нього нібито немає підключень.

Причини займання в газовики ще не з'ясували.

Нагадаємо, раніше в російському Ростові-на-Донусталася пожежа у виправній колонії, двоє засуджених загинули.

Також ми писали, що посольство США у Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію Російської Федерації. Зокрема через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну.

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