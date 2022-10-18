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У Росії знімуть заборону на мобілізацію судимих за тяжкі злочини

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Москва, Вівторок 18 жовтня 2022 04:44
У Росії знімуть заборону на мобілізацію судимих за тяжкі злочини Фото: У Росії знімуть заборону на мобілізацію судимих за тяжкі злочини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Комітет Держдуми Росії з оборони схвалив поправки, що дозволяють мобілізувати на війну громадян із незнятими чи непогашеними судимостями за тяжкі злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Мобілізувати засуджених за тяжкі злочини в Росії заборонено з 1997 року, коли було прийнято закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ". Ця заборона прописана в частині 4 статті 17 цього закону.

Авторами нової ініціативи стали голова комітету Держдуми з оборони, колишній заступник голови Міноборони Сергія Шойгу – Андрій Картаполов – та його перший заступник Андрій Красов.

Очікується, що поправки будуть розглянуті на засіданні Держдуми 18 жовтня.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію на війну проти України 21 вересня. Глава військового відомства Сергій Шойгу заявив, що планувалося набрати 300 тисяч людей, але точна цифра невідома.

За даними ГУР МО, представники правлячої "верхівки" поки що не можуть піти проти Путіна. Але вони приєднаються, коли на території Росії розпочнуться народні бунти після того, як на воїні проти України загинуть сотні тисяч жителів Росії.

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