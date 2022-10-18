В России снимут запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Мобилизовать судимых за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Данный запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.

Авторами новой инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу - Андрей Картаполов - и его первый зам Андрей Красов.

Как ожидается, поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации на войну против Украины 21 сентября. Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что планировалось набрать 300 тысяч человек, но точная цифра неизвестна.

По данным ГУР МО, представители правящей "верхушки" пока не могут пойти против Путина. Но они присоединятся, когда на территории России начнутся народные бунты, после того как на войте против Украины погибнут сотни тысяч жителей России.

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