UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Росії заявляють про атаку на одну з найбільших електропідстанцій Брянська

Фото: в Росії заявляють про атаку на одну з найбільших електропідстанцій Брянська (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 14 січня, за словами росіян відбулась атака на одну з найбільших електропідстанцій Брянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

"Український дрон скинув дві гранати на енергопідстанцію у Брянській області вчора близько 6 ранку", - написали в Mash.

За словами росіян, атаковано було одну з найбільших енергопідстанцій регіону - вона живила два райони Брянська.Вони також додали, що перша скинута граната не розірвалася, а другу накрив собою охоронець, який наразі знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, у російській Бєлгородській області сьогодні знову неспокійно. Місцеві жителі розповідають про звуки вибухів у Шебекіно, після яких у місті проблеми зі світлом та водопостачанням.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бєлгородській області сержант підірвав гранату та влаштував пожежу у військовій частині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВибух