ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії заявили про "українську атаку" на аеродром за 300 км від Москви

Новость на русском →
Шайківка, П'ятниця 07 жовтня 2022 17:08
В Росії заявили про "українську атаку" на аеродром за 300 км від Москви Фото: В Росії заявили про "українську атаку" на аеродром за 300 км від Москви (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 7 жовтня, військовий аеродром "Шайківка" нібито потрапив під атаку безпілотників. Він знаходиться за три сотні кілометрів від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку губернатора Калузької області Владислава Шапши.

"Сьогодні на військовому аеродромі "Шайківка" на території Калузької області стався вибух. Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, Постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені.

"На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин того, що сталося", - додав чиновник.

В Росії заявили про &quot;українську атаку&quot; на аеродром за 300 км від Москви

Шайківка - військовий аеродром Збройних сил РФ 1-го класу на заході Калузької області, поблизу Смоленської області Росії. Відстань до Москви сягає 303 кілометри.

За інформацією у ЗМІ, саме льотчики з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку військової частини № 33310, який базується на аеродромі Шайківка здійснили запуск ракети Х-22 з літака Ту-22М3 по торговельному центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.

Нагадаємо, що вранці 1 квітня у російському Бєлгороді авіаційному удару піддалася нафтобаза. Після вибухів на паливному складі спалахнула масштабна пожежа. РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент на території РФ.

Також у червні глава Курської області РФ розповів про обстріл прикордонного селища.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Рада призначила нового голову Нацбанку
Рада призначила нового голову Нацбанку
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході