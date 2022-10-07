В Росії заявили про "українську атаку" на аеродром за 300 км від Москви

У п'ятницю, 7 жовтня, військовий аеродром "Шайківка" нібито потрапив під атаку безпілотників. Він знаходиться за три сотні кілометрів від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку губернатора Калузької області Владислава Шапши.

"Сьогодні на військовому аеродромі "Шайківка" на території Калузької області стався вибух. Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, Постраждалих немає, а інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені.

"На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин того, що сталося", - додав чиновник.

Шайківка - військовий аеродром Збройних сил РФ 1-го класу на заході Калузької області, поблизу Смоленської області Росії. Відстань до Москви сягає 303 кілометри.

За інформацією у ЗМІ, саме льотчики з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку військової частини № 33310, який базується на аеродромі Шайківка здійснили запуск ракети Х-22 з літака Ту-22М3 по торговельному центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.