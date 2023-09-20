UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про падіння дрона на території хімзаводу у Тверській області

Фото: "Редкінський дослідний завод" у Тверській області (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Тверській області повідомляють про падіння невідомого безпілотника на територію хімічного підтриємства, що виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Мова про "Редкінський дослідний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляють в мережі,  дрон упав на склад "Редкінського дослідного заводу" вранці 16 вересня. Детальної інформації щодо атаки наразі немає.

Варто зазначити, що це вже друга атака дронів на завод за останній тиждень.

Атака дронів на "Редкінський дослідний завод"

Нагадаємо, 13 вересня дрон атакував "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, внаслідок чого стався вибух. 

"Був удар по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області. Там виробляється децилін - авіаційне паливо. Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження", - повідомило джерело РБК-Україна у ГУР.

При цьому, російські Telegram-канали писали про те, що нібито "було пошкоджено одну порожню цистерну", а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Крім цього, росЗМІ запевняли, що постраждалих немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяатака дронівВійна Росії проти України