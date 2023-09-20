У Росії заявили про падіння дрона на території хімзаводу у Тверській області

Як повідомляють в мережі, дрон упав на склад "Редкінського дослідного заводу" вранці 16 вересня. Детальної інформації щодо атаки наразі немає.

Варто зазначити, що це вже друга атака дронів на завод за останній тиждень.

Атака дронів на "Редкінський дослідний завод"

Нагадаємо, 13 вересня дрон атакував "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, внаслідок чого стався вибух.

"Був удар по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області. Там виробляється децилін - авіаційне паливо. Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження", - повідомило джерело РБК-Україна у ГУР.

При цьому, російські Telegram-канали писали про те, що нібито "було пошкоджено одну порожню цистерну", а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Крім цього, росЗМІ запевняли, що постраждалих немає.