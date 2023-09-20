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У Росії заявили про падіння дрона на території хімзаводу у Тверській області

Тверська область, Росія, Середа 20 вересня 2023 09:45
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У Росії заявили про падіння дрона на території хімзаводу у Тверській області Фото: "Редкінський дослідний завод" у Тверській області (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Тверській області повідомляють про падіння невідомого безпілотника на територію хімічного підтриємства, що виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Мова про "Редкінський дослідний завод".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляють в мережі, дрон упав на склад "Редкінського дослідного заводу" вранці 16 вересня. Детальної інформації щодо атаки наразі немає.

Варто зазначити, що це вже друга атака дронів на завод за останній тиждень.

Атака дронів на "Редкінський дослідний завод"

Нагадаємо, 13 вересня дрон атакував "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії, внаслідок чого стався вибух.

"Був удар по "Редкінському дослідному заводу" у Тверській області. Там виробляється децилін - авіаційне паливо. Це була атака БПЛА. Є влучання і є ураження", - повідомило джерело РБК-Україна у ГУР.

При цьому, російські Telegram-канали писали про те, що нібито "було пошкоджено одну порожню цистерну", а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Крім цього, росЗМІ запевняли, що постраждалих немає.

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