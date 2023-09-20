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В России заявили о падении дрона на территории химзавода в Тверской области

Тверская область, Россия, Среда 20 сентября 2023 09:45
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В России заявили о падении дрона на территории химзавода в Тверской области Фото: "Редкинский опытный завод" в Тверской области (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Тверской области сообщают о падении неизвестного беспилотника на территорию химического предприятия, производящего продукцию для авиационной и космической промышленности. Речь о "Редкинском опытном заводе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, дрон упал на склад "Редкинского опытного завода" утром 16 сентября. Подробной информации об атаке пока нет.

Стоит отметить, что это уже вторая атака дронов на завод за последнюю неделю.

Атака дронов на "Редкинский опытный завод"

Напомним, 13 сентября дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, в результате чего произошел взрыв.

"Был удар по "Редкинскому опытному заводу" в Тверской области. Там производится дециллин - авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение", - сообщил источник РБК-Украина в ГУР.

При этом, российские Telegram-каналы писали о том, что якобы "была повреждена одна пустая цистерна", а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Кроме этого, РосСМИ уверяли, что пострадавших нет.

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