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У Росії на заводі з виробництва вибухівки пролунав вибух: загинув працівник

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Самарська область, П'ятниця 17 лютого 2023 10:07
У Росії на заводі з виробництва вибухівки пролунав вибух: загинув працівник Фото: у Росії на заводі з виробництва вибухівки пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Чапаєвському механічному заводі в Самарській області РФ, де виробляють вибухівку, пролунав вибух. Внаслідок чого загинув працівник, ще троє отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

"В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося. Загинула одна людина, троє зазнали поранень", - заявляють в екстрених службах РФ.

Чапаєвський механічний завод займається виробництвом капсулів-детонаторів, піротехнічних реле, шнурів, що детонують, кумулятивних зарядів, герметичних вибухових патронів і патронованих емульсійних вибухових речовин.

Нагадаємо, раніше в Москві в районі дослідницького інституту, що на вулиці Декабристів, сталася велика пожежа. Площа загоряння досягла 1500 кв. м.

Також ми писали, що в Росії стався вибух на магістральному газопроводі, після чого виник спалах. Інцидент стався у Мишкінському районі Ярославської області.

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Вибух Російська Федерація
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