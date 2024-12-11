В Росії затримали співробітників шахрайської мережі call-центрів: подробиці

За версією спецслужб, російські офіси входили до міжнародної мережі, яка обдурила близько 100 тис. чоловік із більш ніж 50 країн, а доходи call-центрів становили близько 1 млн дол. на день.

Як стверджує відомство, мережа діяла на користь колишнього міністра оборони Грузії та засновника компанії "Мілтон-груп" Давіда Кезерашвілі, який нині ховається в Лондоні. Також ці кол-центри структурно входять у міжнародну мережу, підконтрольних ватажку ОЗУ "Хімпром" Єгору Буркіну, який перебуває в розшуку.

У листопаді цього року Давида Кезерашвілі повторно оголосили у міжнародний розшук. Йому висунуто звинувачення в особливо великому шахрайстві та призначено заочний арешт.

Усього було затримано 11 осіб, у тому числі одного з керівників російської мережі call-центрів - громадянина Ізраїлю та України Кесельмана Я.Д. Другого керівника, громадянина Ізраїлю та Грузії Тодва Д., оголошено в розшук.