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В Росії затримали співробітників шахрайської мережі call-центрів: подробиці

Середа 11 грудня 2024 20:48
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В Росії затримали співробітників шахрайської мережі call-центрів: подробиці Фото: в Росії затримали співробітників шахрайської мережі call-центрів (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

В Росії викрили керівників та співробітників "відділення" міжнародної мережі call-центрів. Під виглядом інвестиційних угод мережа займалася шахрайством щодо громадян країн ЄС, Великобританії, Канади, Бразилії, Індії, Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За версією спецслужб, російські офіси входили до міжнародної мережі, яка обдурила близько 100 тис. чоловік із більш ніж 50 країн, а доходи call-центрів становили близько 1 млн дол. на день.

Як стверджує відомство, мережа діяла на користь колишнього міністра оборони Грузії та засновника компанії "Мілтон-груп" Давіда Кезерашвілі, який нині ховається в Лондоні. Також ці кол-центри структурно входять у міжнародну мережу, підконтрольних ватажку ОЗУ "Хімпром" Єгору Буркіну, який перебуває в розшуку.

У листопаді цього року Давида Кезерашвілі повторно оголосили у міжнародний розшук. Йому висунуто звинувачення в особливо великому шахрайстві та призначено заочний арешт.

Усього було затримано 11 осіб, у тому числі одного з керівників російської мережі call-центрів - громадянина Ізраїлю та України Кесельмана Я.Д. Другого керівника, громадянина Ізраїлю та Грузії Тодва Д., оголошено в розшук.

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