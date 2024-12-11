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В России задержаны сотрудники мошеннической сети call-центров: подробности

Среда 11 декабря 2024 20:48
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В России задержаны сотрудники мошеннической сети call-центров: подробности Фото: в России задержали сотрудников мошеннической сети call-центров (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В России разоблачили руководителей и сотрудников "отделения" международной сети call-центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По версии спецслужб, российские офисы входили в международную сеть, которая обманула около 100 тысяч. человек из более 50 стран, а доходы call-центров составляли около 1 млн дол. в день.

Как утверждает ведомство, сеть действовала в пользу ныне скрывающегося в Лондоне бывшего министра обороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" Давида Кезерашвили. Также эти колл-центры структурно входят в международную сеть, подконтрольную главарю ОПГ "Химпром" Егору Буркину, который находится в розыске.

В ноябре этого года Давида Кезерашвили повторно объявили в международный розыск. Ему предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и назначен заочный арест.

Всего были задержаны 11 человек, в том числе один из руководителей российской сети call-центров - гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. Второй руководитель, гражданин Израиля и Грузии Тодва Д., объявлен в розыск.

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